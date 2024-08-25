Участники коллектива отреагировали на мобилизацию.

Участники украинской группы "Будьмо" прямо во время концерта получили повестки. Музыканты показались в военной форме и отреагировали на мобилизацию.

Как пишет издание "Галицкий корреспондент", артисты получили повестки 21 августа, когда выступали в Калуше, Ивано-Франковская область. Певцы уже даже прошли военно-врачебную комиссию.

После этого лидер группы Ростислав Коваль в своем Facebook опубликовал фотографию с коллегами. Исполнители позировали на камеру в военной форме. Коваль отметил, что весь состав группы пополнил ряды 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

"В это нелегкое время для нашего государства мы сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины! С сегодняшнего дня мы солдаты 102 ОБрТрО. За плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ! Мы обещаем, что и в дальнейшем будем радовать вас новыми песнями и верим, что сможете нас увидеть на сцене, но уже в новом амплуа! Спасибо за вашу поддержку! Верим в нашу победу. Слава Украине! Героям Слава", - отметил артист.

По данным издания, после призыва музыканты отменили все запланированные концерты. Вероятно, сейчас группа "Будьмо" проходит военные учения.

К слову, кроме Коваля в состав коллектива также входят Николай Дутчак, Назар Левинский и Михаил Воробчук. Среди самых известных песен группы "Поведи мене", "Вишенька черешенька", Королева".

Напомним, ранее украинский певец и экс-участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий пополнил ряды ВСУ.

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