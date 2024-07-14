Они записали видеообъяснение своего решения.

После роскошной свадьбы украинской пары в Италии, где выступали российский юморист Максим Галкин и Дима Монатик, украинская группа "Ranie Cares" отказалась сотрудничать с барабанщицей Екатериной Багинской. Именно в тот день она выступала на празднике в составе команды певца.

Так основательница группы "Renie Cares" Ирина Панчук и саундпродюсер Александр Мусевич решили не продолжать работать с барабанщицей. По их мнению, во время кровавой войны выступать на одной сцене с россиянином - это недопустимо.

"Мы сразу пошли к Кате, спросить у нее, в чем вопрос, почему так произошло и почему она позволила себе играть на одном ивенте с Галкиным. На что она сказала, что узнала на саунд-чеке об этом и вообще даже не думала, что можно как-то отказаться, потому что она там исключительно музыкант и делает свою работу. У меня возникает другой вопрос, как букинг-менеджмент Монатика и сам Монатик вообще себе это позволяют. И почему они не предупреждают своих музыкантов, куда они едут и с кем они будут играть, потому что они точно знают, кто там будет. Если они думают, что есть "хороший русский", то они могут спросить у любого военного, как выглядит "хороший русский", - сказал Мусевич в видео.

Он также добавил, что не имеет значения, что российский юморист выучил украинский язык и публично поддерживает Украину. Он все равно остается представителем страны-агрессора. Поэтому решение об исключении Кати из группы принято окончательно.

"К сожалению, мы вынуждены сказать, что с сегодняшнего дня Катя прекращает свое участие в группе "Ranie Cares" как барабанщица. И, к сожалению, я тоже вынужден перестать с ней работать как саундпродюсер над проектом Drum Queen. Хотя я знаю, что Катя не хотела этого, не хотела сотрудничать с Россией. Она украинка, она любит свою страну, она здесь до сих пор работает, не выезжает за границу на постоянное. Но это ненормально. И, к сожалению, мы не сможем дальше работать с ней", - подчеркнул мужчина.

Вокалистка "Ranie Cares" Ирина Панчук тоже написала об изменениях в группе. Она отметила, что не поддерживает действия Монатика и его команды и высказалась об этом так:

"Монатик недавно ездил в благотворительный тур по США и Канаде, где собирал деньги на ВСУ, но между тем через два дня после обстрела "Охматдета" и ряда других украинских городов заехал в Италию на корпоратив-свадьбу украинцев, которую вел Максим Галкин. Для меня это странно и недопустимо. Я не понимаю, почему подобные поступки до сих пор толерантны? Почему такие крупные влиятельные артисты позволяют себе, по сути, сотрудничество с россиянами, которые еще в 2014-м году поддерживали аннексию Крыма и охотно там выступали на День России".

Сама Багинская пока не прокомментировала свое исключение из группы и будет в дальнейшем работать в команде Монатика.

К слову, роскошная свадьба украинцев происходила в одной из самых дорогих вилл Италии. Известно, что ее недельная аренда составляет около 132 тысяч евро, а дневная - 19 тысяч. Интересно, что владельцами этой виллы являются российские бизнесмены, которые выкупили ее в 2013 году и сейчас сдают в аренду.

Напомним, ранее стало известно, что после выступления на украинской свадьбе россияне хотят дать Галкину новый статус.

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