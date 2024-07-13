Мужчина пока не комментировал это заявление.

Российского юмориста Максима Галкина, который недавно вел свадьбу украинской пары в Италии и даже пел украинские песни, хотят наказать россияне.

Пропагандистам не понравились действия мужчины. Поэтому они начали срочно писать заявления, чтобы признать "иноагента Галкина", как его называют сейчас в РФ, официальным "предателем" страны. Россияне из организации "Сорок сороков" также обвинили юмориста в финансировании ВСУ.

"Участники движения "Сорок сороков" обратились в СК РФ с просьбой проверить Галкина на предмет спонсирования ВСУ, что подпадает под статью 275 УК РФ - "Государственная измена", - написали пропагандисты.

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Как пишут некоторые росСМИ, за выступление на свадьбе пары из Украины Галкин получил 10 миллионов рублей (примерно 5 миллионов гривеньга) и якобы часть этих средств перечислил на поддержку украинской армии.

Однако сам Галкин пока не комментировал новые заявления пропагандистов. А лишь проанансировал свои будущие концерты в Юрмале.

Позиция Максима Галкина относительно войны в Украине

Максим Галкин известен своей проукраинской позицией. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми выехал из страны-агрессора. Супруги публично поддерживают украинцев и осуждают кровавую политику Кремля.

Напомним, ранее из-за поддержки Украины в РФ Аллу Пугачеву хотят признать "иноагентом".

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