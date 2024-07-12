Шоумен поддержал молодоженов из Украины.

Российский юморист Максим Галкин был тамадой на украинской свадьбе в Италии. Мероприятие шоумен проводил на русском языке, но и не забывал развлекать гостей украинскими песнями и скороговорками. Комик исполнил такие песни как "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина".

Также на празднике выступал украинский певец Дмитрий Монатик. Артист недавно украинизировал свои русскоязычные треки, однако несколько из них исполнил все же на языке страны-агрессора.

Хейтеры в сети не сдержались и отреагировали на выбор "хорошего русского" украинскими молодоженами. Речь идет о роскоши, которая неуместна во время полномасштабной войны и постоянных обстрелов.

Судя по публикациям и сторис в Instagram, ни Максим, ни Дмитрий свое участие в мероприятии не показывали. Очевидно, что артисты захотели скрыть свое присутствие, однако от ловких глаз блогеров не спрячешься.

Кроме корпоратива за рубежом, MONATIK также попал в языковой скандал по поводу исполнения песен на русском. На запрос журналистки Алины Доротюк, которая подняла скандал - менеджмент певца заверил, что информация не соответствует действительности.

К слову, роскошная "свадьба мечты" происходила в одной из самых дорогих вилл в фешенебельном регионе Италии. Вилла называется Бальбьяно. Известно, что недельная аренда составляет около 132 тыс. евро, а дневная - 19 тыс. евро. Интересно, что эта вилла принадлежит российским бизнесменам, которые выкупили ее в 2013 году за 38 млн евро для пассивного дохода - сдачи в аренду.

Позиция Максима Галкина относительно войны в Украине

Максим Галкин известен своей проукраинской позицией, ведь с начала полномасштабного вторжения России в Украину вместе со своей женой Аллой Пугачевой стали на сторону украинцев и всесторонне поддерживают, как информационно, так и материально.

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