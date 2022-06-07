Проживающая в США украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, продолжает ли она общение со своей кумой – опальной певицей Ани Лорак, которая до сих пор молчит о развязанной Россией войне против Украины.
Об этом Подкопаева высказалась за кулисами большого концерта в Нью-Йорке на Таймс-сквер в поддержку Украины, пишут "Факты".
"Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся", – коротко заявила спортсменка.
Таким образом Подкопаева впервые за многие годы прокомментировала отношения с Ани Лорак.
Известно, что олимпийская чемпионка является крестной мамо дочери опальной певицы.
Напомним, ранее украинская телеведущая Катерина Осадчая заявила, что это Киркоров посоветовал Лорак молчать о войне в Украине.
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