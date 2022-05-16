Бизнесмен сказал, что он из Украины.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осуждает войну. Также он занимается волонтерством и помогает пострадавших от войны украинцам.

Несмотря на то, что он сейчас вместе со своей невестой и дочерью от Ани Лорак находится в Турции, он продолжает писать антивоенные посты.

Сейчас же он написал пост в Instagram, в котором в очередной раз сказал, что он из Украины.

Отметим, сама Ани Лорак молчит о войне в Украине. Известно лишь то, что она отменила концерты в России, а также ранее отказалась выступать перед россиянами в Турции. При этом где она сейчас находится и чем занимается - неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, у кого из артистов-путинистов хотят отобрать украинский паспорт.

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