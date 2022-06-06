Так Лорак, якобы, надеется спасти свою карьеру.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая предположила, что молчание Ани Лорак во многом связано с близким общением с путинистом Филиппом Киркоровым. Возможно, это он посоветовал украинке не говорить о зверствах российских оккупантов. Об этом Катя сказала в интервью "КП в Україні".

Осадчая подчеркнула - не понимает, что в головах у людей, которые, имея украинский паспорт, могут так цинично продолжать молчать и выступать в стране, которая напала на их Родину.

"Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей Победы все станет ясно", - сказала ведущая программы "Світське життя".

Напомним, ранее Осадчая призвала забирать украинский паспорт у тех звезд, которые молчат о войне и продолжают выступать в России.

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