Сейчас Чемеров не общается с Пирожковым, хотя когда-то они дружили.

Украинский певец Саша Чемеров рассказал, что ранее дружил с Александром Реввой, более известным как Артур Пирожков. Однако после 24 февраля 2022 года они прекратили общение.

Причиной расторжения дружбы стала полномасштабная война и молчание Пирожкова.

"Я раньше активно работал с Артуром Пирожковым, мы даже дружили. Но он себя проявил реально как скотина. Более того, просто никак не отреагировал, я ему присылал видео и фото военных событий, пытался его пробудить каким-то образом. Но, увы, напрасно! Он никак себя не проявил, молчит и до сих пор. Он, кстати, гражданин Украины с украинским действующим паспортом. Откровенно говоря, 70% артистов, операторов, стилистов, работающих в российском интертейменте, — украинцы", - сказал Чемеров в интервью УНИАН.

Видео дня

Также он рассказал, что работал с продюсером Юрием Бардашем, который сбежал в Россию и уже получил гражданство страны-агрессора.

"Я работал с Бардашем очень долго и очень давно. Мы сделали с ним Quest Pistols и группу "Нервы", а также Леру Козлову из "Ранеток". Дело в том, что Бардаш очень любит деньги. Лично у меня он украл миллионы долларов. Сейчас он попал в ситуацию, к которой стремился. Он работает на ФСБ и получает деньги от банка из списка Путина. Я не могу назвать его человеком, он типичный русский мусор, который, я уверен, закончит очень плохо", - добавил Чемеров.

Напомним, ранее Саша Чемеров высказался о мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: