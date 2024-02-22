По его словам. каждый должен быть готов, однако еще очень важно иметь диалог с властью.

Певец Саша Чемеров считает, что мобилизация крайне важна. Но он говорит, что лучше пойти самому и сделать все правильно, чем жить в оккупации или быть казненным.

При этом он говорит, что власть должна разговаривать с народом, чтобы было больше желающих. А если травить людей или заставлять силой, то такие люди пользы не принесут.

"Мобилизация обязательно нужна. Но власть должна разговаривать с народом, доносить до людей идею, не давить на них, тогда все сработает. Если государство, условно говоря, будет тебя травить за то, что ты боишься, или за то, что ты уехал, и просто давить, то никто никуда не уйдет. И если забирать кого-то силой, это не решение вопроса. Такие люди не принесут пользы, они не смогут научиться. Поэтому от государства должны быть реальные, активные и правильные действия", - сказал Чемеров в интервью УНИАН.

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Он добавил, что обязательно надо идти тренироваться, учиться, потому что если ты не будешь делать это сам, то вынужден будешь в других условиях догонять эту историю.

"Я уверен, что лучше пойти и сделать все самому, чем жить в оккупации или быть казненным. Все мы знаем об Авдеевке, но мы все забыли о Бахмуте. А в Бахмуте что происходит? То же самое! Запорожское направление, что там происходит? То же самое! То есть надо быть очень сознательным и понимать: сейчас такое время, что когда ты не становишься сознательным, то не сможешь полноценно жить. И просто начнешь болеть. И физически, и морально. Если ты находишься в условиях, когда тебе страшно, в которых ты не можешь собой овладеть, это реально приведет к болезни. Поэтому надо быть образованным и верно потреблять информацию. Какую-то воспринимать, какую-то не воспринимать. Искать своих. Собираться группами. И тренироваться. Быть готовыми. Надеюсь, что государство тоже сделает шаг навстречу населению", - добавил певец.

Чемеров говорит, что ему повестка еще приходила. Да ему она и не нужна, ведь он регулярно ездит на передовую с "Культурным Десантом", который основал еще в 2022 году.

"Мне не приходила повестка, но я очень часто езжу на фронт. Да, я ходил в военкомат и даже обновил свои данные. Если когда-то мне и придет повестка, то она мне и не нужна, ведь я часто нахожусь на передовой", - подытожил артист.

Напомним, ранее известный украинский певец Михаил Безушко высказался о мобилизации звезд.

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