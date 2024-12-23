Инсайдеры рассказали, в каких отношениях находятся экс-супруги.

Одна из самых известных голливудских пар, которая распалась в августе этого года, американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек в который раз заинтриговали поклонников. Оказалось, что знаменитости даже после развода поддерживают связь.

Как сообщил инсайдер в комментарии для Page Six, пара "Беннифер" все еще существует, правда, уже в новом формате. Они остаются на связи даже после разрыва отношений. Стоит указать, что ходили слухи, что пара плохо ладила между собой и избегала встреч на публичных мероприятиях. Также они не хотели высказываться друг о друге.

По словам источника, Джей Ло и Аффлек и в дальнейшем планируют участвовать в жизни друг друга, и сейчас они общаются. Однако чаще всего темой их разговоров являются дети.

Видео дня

"У них есть намерения продолжать быть в жизни друг друга, несмотря на отсутствие романтических отношений. Бен и Дженнифер все еще связаны, и они общаются, когда это касается детей, - поделился инсайдер.

Экс-супруги даже недавно встречались и провели время вместе за обедом. Произошло это в ресторане Soho House в Лос-Анджелесе.

Отметим, что слухи о разрыве звезд распространились еще в апреле этого года. С тех пор пара не появлялась на публике вместе, а также они выставили на продажу свой дом в Калифорнии. Уже в августе стало известно, что Лопес подала на развод с Аффлеком. Тогда конкретной причины разрыва она не назвала, а ограничилась лишь классическим "непреодолимые разногласия".

Напомним, ранее распространились слухи, что Бен Аффлек воссоединился с экс-супругой Дженнифер Гарнер. Друг актера ответил, действительно ли он проведет новогодние праздники с бывшей и их общими детьми, а также заявил, что артист до сих пор не завершил бракоразводный процесс с Джей Ло.

Вас также могут заинтересовать новости: