Инсайдер сообщил, что актер до сих пор не завершил бракоразводный процесс с Джей Ло.

Друг оскароносного американского актера Бена Аффлека прокомментировал слухи вокруг личной жизни звезды. Он ответил, действительно ли он воссоединился с экс-супругой после развода с известной певицей Дженнифер Лопес.

На днях иностранные СМИ сообщили, что артист планирует провести новогодние праздники с бывшей - актрисой Дженнифер Гарнер - и их тремя детьми. Поклонники предположили, что это воссоединение произошло не ради детей, а потому, что у знаменитостей снова возникли чувства друг к другу.

Правда, как пишет издание Page Six со ссылкой на слова друга Бена, эта информация не является правдивой. По словам инсайдера, пока актер не готов к новым отношениям. Процесс развода с Джей Ло до сих пор не завершился, поэтому сейчас он сосредоточен на этом.

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"Сейчас Бен не заинтересован вступать в другие отношения. Развод Бена с Дженнифер даже не был завершен, но если бы это было так, то свидание - не то, о чем он думает", - уверяет инсайдер.

Аффлек сложно переживает развод с бывшей. Как отмечает источник, расторжение брака с артисткой даже повлияло на карьеру актера и совсем не положительно. В частности, замедлилось производство его совместного с Мэттом Дэймоном фильма.

"Из-за развода Бена и всего того, что происходит в его личной жизни, производство фильма замедлилось, и даты выхода пока нет. Они все еще работают над проектом, но нет четкого конечного срока", - добавил инсайдер.

К слову, первые слухи о расставании звезд распространились еще в апреле этого года. Уже в августе стало известно, что Лопес подала на развод с Аффлеком. Пара состояла в браке два года. Инициатором разрыва была Дженнифер. Знаменитости пока не высказываются друг о друге и своих отношениях, лишь иногда от них можно услышать упоминания о бывших.

Напомним, ранее Бен Аффлек впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопес. Актер был удивлен публичным заявлением экс-супруги.

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