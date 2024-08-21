Стала известна дата, когда пара разорвала отношения.

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес, которая переживала кризис в браке с актером Беном Аффлеком, теперь официально подала на развод. Стало известно, сколько времени пара уже не состоит в отношениях.

Как пишет издание Variety, артистка подала документы на развод во вторник, 20 августа, в Высший суд округа Лос-Анджелес. Более того, заявление на расторжение брака 55-летняя Лопес отнесла в суд сама, а не ее адвокаты.

Стало известно, что пара разошлась еще 26 апреля 2024 года, но они все это время пытались скрыть это. Стоит указать, что именно в этот день иностранные СМИ впервые написали о проблемах в браке актера и певицы.

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В документах о разводе отмечается, что Джей Ло не будет пытаться наладить отношения с 52-летним Аффлеком и просит мужа также этого не делать.

В дополнение, источники сообщили изданию TMZ, что у супругов не было брачного договора. Следовательно, все их имущество, нажитое за 2 года брака, считается общим.

Пока неизвестно, как именно звезды будут распределять имущество. Однако ранее таблоиды писали, что Дженнифер хочет отсудить у Аффлека половину состояния.

К слову, Бен и Джей закрутили роман в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но из-за недоразумений отменили ее.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года. С марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе. О кризисе в браке знаменитостей слухи распространились в апреле, а теперь известно, что пара "Беннифер" таки распалась.

Напомним, ранее инсайдеры рассказали что разрушило брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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