Поговаривают, что этот мужчина очень известный в Украине.

После того, как певица Алина Гросу поделилась с поклонниками новостью о том, что во второй раз вышла замуж, ее забросали вопросами, почему она до сих пор не показала своего избранника.

На кадрах, опубликованных в Instagram артистки, видно только статуру мужчины, однако его лицо Гросу скрывает. Даже в клипе на свадебную песню "Туман" она не показала, как выглядит ее муж.

Все это породило ряд вопросов у поклонников. Гросу решила не молчать и с сарказмом ответила на упреки фолловеров.

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"Неужели у него есть любовницы, и поэтому он не светит лицом, или может он не крещенный?" - написала Гросу в "историях".

Также артистка пошутила, что ее муж, как ребенок, не крещенный, поэтому она не хочет его показывать, чтобы не сглазили.

Напомним, Алина Гросу рассказала о замужестве в марте этого. Из-за того, что она скрывает своего мужа, в сети начали гадать, кто этот загадочный мужчина. Поклонники убеждены, что вторым мужем Гросу стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась, но рассталась в начале полномасштабного вторжения.

К слову, ранее подруга певицы рассказала, что ее новый муж очень известный в Украине.

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