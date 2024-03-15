Поговаривают, что она вышла замуж за своего экс-бойфренда.

Недавно Алина Гросу удивила поклонников неожиданной новостью - она во второй раз вышла замуж. Сегодня артистка презентовала свадебное видео под новую песню "Туман", в котором показала своего мужа.

Хоть и лица избранника артистки на видео не видно, поклонники убеждены, что ее вторым законным супругом стал российский актер Роман Полянский, с которым Алина встречалась еще до полномасштабного вторжения.

Интересно, что во время большой войны стало известно о расставании пары, а около года назад Гросу заинтриговала поклонников признанием, что нашла свою любовь.

Наверняка неизвестно, действительно ли Полянский стал супругом Алины, однако у него и ее загадочного мужа похожи статура, прическа и другое.

Реакция пользователей сети

"Это Полянский. Какая-то женщина в фейсбуке писала, что видела их вместе несколько недель назад у знакомой в магазине торгового центра"

"Я узнала, это Полянский. Блудный сын вернулся"

"Полянский... Кольцо на мизинце, статура, волосы, рост"

"Это и правда Полянский, а если и нет, то кто-то очень похожий на него"

Напомним, свадебные фото Алины Гросу попали в сеть.

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