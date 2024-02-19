Она призналась, что секс изменил их отношения.

Телеведущая Маша Ефросинина уже более 20 лет замужем за Тимуром Хромаевым. Их брак считается одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, однако был период, когда они расставались на целый год.

Девушка рассказала, что вышла замуж за Хромаева в 23 года, а развелась с ним, когда ей было 33. Все это время, пока они находились в разводе, и Маша, и Тимур менялись. Постепенно они начали общаться, а затем и вовсе стали любовниками.

При этом, как говорит Ефросинина, они никому не говорили об этом, особенно дочери Нане, чтобы не травмировать ее. И именно секс, по словам ведущей, спас их отношения.

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"Я очень меняюсь. У него за 21 год было множество разных женщин. От девочки с лишним весом, неуверенной в себе, очень стеснительной, знающей одну позу в сексе, до женщины, которая дважды была беременна, кормила грудью, была в разных состояниях, имела разное тело, тело, которое я трансформирую постоянно, меняю, и он от этого сходит с ума", - сказала Ефросинина на YouTube-канале "эбаут".

К слову, после примирения Маши и Тимура у них родился еще и сын Саша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, что обиделась на мужа из-за того, что он забыл о 14 февраля - Дне всех влюбленных. Тогда девушка публично к нему обратилась.

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