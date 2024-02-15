Телеведущая рассказала об их истории любви.

14 февраля, в День всех влюбленных, телеведущая Маша Ефросинина выкотила на своей странице в Instagram пост, посвященный ее супругу.

В нем она рассказала, что 22 года назад сама первой призналась Тимуру Хромаеву в любви, а он ответил: "Спасибо". После этого Маша подумала, что их отношениям наступил конец.

Однако пара осталась вместе. С тех пор, как признается Ефросинина, они с мужем даже посчитать не смогут, сколько раз говорили друг другу о любви.

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"Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия. Только мы вдвоем знаем, что вряд ли можем издать руководство с советами на эту тему, потому что мы далеко не идеальны", - написала Ефросинина.

Она добавила, что злиться на мужа, когда его нет рядом, но гордится тем, что он решил пойти защищать Украину.

"Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части… И в то же время тихо радуюсь, потому что, благодаря вашим с командой успехам, тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидание", - говорит ведущая.

Также Ефросинина сказала, что обижается на Хромаева за то, что он забыл о Дне всех влюбленных, но в то же время она была бы удивлена, если бы супруг вспомнил об этом празднике.

"Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты еще раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"… И одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи. Надеюсь, ты прочтешь это сообщение, и таки принесешь мне эти цветы", - добавила Мария.

Напомним, Маша Ефросинина вместе с сыном возвращается в Украину.

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