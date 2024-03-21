По его словам, у Кароль есть внутренняя неуверенность.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал о Тине Кароль и о ее поведении в шоу-бизнесе. По его словам, у артистки есть определенные комплексы, иначе он никак не может объяснить, почему она выживает конкурентов со сцены.

В своем блоге на сайте "Обозреватель" он добавил, что, по слухам, у Кароль очень жесткие методы борьбы с конкурентками.

"Если верить слухам о стальном характере девы и ее жестких методах вытеснения конкуренток со сцены – это лишь свидетельствует о внутренней неуверенности певицы", - сказал Беспалов.

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Но Кароль, продолжил он, точно отличается ото всех остальных. Беспалов говорит, что артистка никогда не реагирует на критику и не комментирует сплетни вокруг ее персоны.

"Любую критику, сплетни, скандалы вокруг своего имени она никогда не комментирует. Тина, браво! Очень разумный и правильный подход. Именно так появляются легенды вокруг артиста", - добавил блогер.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Тина Кароль выжила Ани Лорак из Украины и не дала ей возможности вернуться на родину.

По словам продюсера Олега Боднарчука, Кароль грудью стояла на страже, чтобы предательница не смогла выступать на родине после того, как много лет жила и работала в РФ.

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