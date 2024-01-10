Певица стояла на страже украинского шоу-бизнеса.

Украинский режиссер Олег Боднарчук назвал певицу Тину Кароль "белым кардиналом" шоу-бизнеса из-за того, что она в свое время не дала опальной артистке Ани Лорак вернуться в Украину.

Как он рассказал в интервью OBOZ.UA, Кароль грудью стояла на страже, чтобы предательница не смогла выступать на родине после того, как много лет жила и работала в РФ.

"Я считаю, что сегодня, в свете последних событий, Тина могла бы признаться в том, что она и ее команда грудью стояли на страже украинского шоу-бизнеса и всеми возможными и невозможными способами не пускали Ани Лорак в Украину", – заявил Олег Боднарчук.

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Он добавил, что сейчас, если бы поклонники Кароль узнали об этом, то аплодировали бы ей. Также Боднарчук пошутил, что за такие заслуги артистка могла бы стать "главой украинской таможни".

Напомним, ранее Олег Боднарчук, который много лет дружил с Ани Лорак, рассказал, почему они прекратили общаться. По его словам, в начале большой войны он ждал, что Каролина Куек осудит преступный режим Кремля, но она этого не сделала.

Более того, продолжил режиссер, Лорак даже не поинтересовалась, как у него дела, зная, что он вместе с семьей находится в Киевской области - на территории, которая страдала от российской агрессии.

Тогда режиссер понял, что их дружбе пришел конец.

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