Артистка следит за своим питанием.

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что ей помогает держать себя в форме на протяжении уже многих лет. Артистка говорит, что более 20 лет сидела на разных диетах. За это время она поняла, что все диеты - это просто маркетинг.

Певица говорит, что на обед можно кушать все что хотите, а именно с 13 до 15 часов дня.

"Утром - белки, вечером - овощи", - добавила Кароль.

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Также она рассказала, как следит за своей кожей. Во-первых, говорит Кароль, важен сон и еще ряд факторов.

"Минимум плохих привычек, виитамин С для кожи, кремы со спикулами, влюбленность", - уточнила артистка.

Стоит отметить, что Кароль много лет занимается спортом, в том числе и йогой.Весь этот комплекс помогает ей держать себя в форме и покорять поклонников идеальной фигурой.

Напомним, ранее у Тины Кароль спросили, сколько она еще будет одинокой. Певица неоднозначно отреагировала.

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