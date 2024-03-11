Она возмущена поведением некоторых украинцев.

Украинская актриса Римма Зюбина, которая известна по фильмам "Люся интерн", "Моя любимая Страшко", "Черный цветок" и другим киноработам, высказалась о языковом вопросе в Украине.

Она возмущена тем, что война не изменила сознание некоторых украинцев.

"Неужели к каждому в дом должен зайти русскоязычный человек и изнасиловать твоего ребенка? Это все идет из головы каждого. У кого-то переход состоялся после первого Майдана, у кого-то после второго, в начале войны в 2014-м. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю, не могу давать никаких советов. Мне кажется, что никакой мягкой украинизации уже быть не может", - подчеркнула она в интервью для 24 канала.

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Римма добавила, что нельзя и в информационном пространстве распространять русский язык.

"После чтения поэзии на встрече во Львове, ко мне подошла женщина и рассказала, что не смогла поехать на похороны мамы на оккупированную территорию. Рассказывала это и рыдала. Конечно, здесь вопрос языка я не поставила. Но когда это происходит на уровне информационного пространства, поддерживается и пропагандируется, то не знаю, что еще должно произойти", - сказала Зюбина.

Поэтому, по ее мнению, всем украинцам нужно делать так:

"У нас, как Украины, последний шанс. Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности языке, то потеряем страну. Потом можем вернуть все территории, но не будем едиными. Возможно, стоит начинать с очень тщательного изучения истории Украины".

Напомним, ранее актриса Олеся Жураковская призвала отказаться от всего российского.

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