Римма Зюбина рассказала о болезненной утрате.

Украинская актриса Римма Зюбина сообщила о горе в семье. 3 февраля не стало ее мамы Веры, которая за день до смерти отпраздновала свое 85-летие.

"2 января мы радостно, красиво отпраздновали 85 лет моей мамы, а 3 февраля улетела в засветы душа самого доброго человека в мире. За всю жизнь я не встречала самого скромного человека. Моя мама никогда ничего не просила, не требовала, щедро дарила добро", - написала актриса на своей странице в Facebook.

Зюбина рассказала, что в декабре 2023 года в квартире ее мамы в Ужгороде произошел ужасный пожар, она с племянником Риммы - Артуром - могла погибнуть, но им чудом удалось спастись. Однако этот стресс, по словам актрисы, забрал последние силы ее мамы.

Видео дня

Последний разговор Риммы с мамой состоялся, когда женщина лежала в больнице. Зюбина услышала в голосе родного человека уныние и решила ее поддержать, сказав, что она доживет до ста лет.

Последний раз маму актрисы видели ее подруги, которые навещали ее в больнице. Тогда они прислали Римме фото мамы, на котором она явно выглядела лучше. Зюбина была готова приехать в Ужгород, но мама ее отговорила. Женщина призвала дочь не волноваться, если она не возьмет трубку, потому что ей ставят капельницу. Но уже через два часа Римма узнала о смерти мамы.

"Всю жизнь я слышала от нее "Я так прошу у Бога легкой смерти", потом на мгновение умолкала и добавляла "Но такую смерть нужно заслужить". Мамочка, ты это заслужила... Ты заслужила, потому что с трех лет осталась без своей мамы, не знала материнского тепла, да еще и убегала от бомбежек на Черниговщине. Ты заслужила своей верностью к папе, твоему единственному мужчине в жизни, которого спасала от онкологии, и без которого потом прожила 27 лет. Ты заслужила, потому что не сказала ни одного плохого слова ни о ком и никого не обидела. Ты заслужила, потому что в самые сложные моменты моей жизни мгновенно срывалась и ехала ко мне помогать мне и любовью согревала Даньку. Ты заслужила… Когда-то я написала здесь в Facebook "в любой непонятной ситуации – поезжай к маме". Я приехала, мамочка…" - добавила Зюбина.

Напомним, актер из "Моей прекрасной няни" внезапно скончался.

Вас также могут заинтересовать новости: