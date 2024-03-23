Артем Карпенко говорит, что ему было очень страшно в начале вторжения.

Певец Tom Soda, который известен благодаря каверам на популярные песни и собственным треком "Особлива", ответил, почему не на фронте.

По его словам, когда началась полномасштабная война, ему было очень страшно. Поэтому он не решился идти защищать страну. Однако со временем его мнение относительно армии изменилось.

"Со временем, когда мой дядя и двоюродный брат пошли в ВСУ, у меня кардинально изменилось отношение к этому. Мне не приходила еще повестка, но если придет - я не буду уклонистом", - сказал артист в интервью УНИАН.

Он добавил, что сейчас поддерживает сборы для военных и пытается быть полезным там, где может это сделать.

"Мой друг служит в 5-й отдельной штурмовой бригаде, я ее поддерживаю, мы организовываем сборы. Стараюсь помогать там, где могу быть полезным. Сейчас это волонтерство и сборы. Горжусь тем, что моя песня "Особлива" недавно получила почетную награду от 129 отдельного батальона 112-й отдельной бригады", - говорит артист.

Более того, именно под эту песню один из военных сделал предложение своей возлюбленной.

"Мы попросили в 5-й отдельной штурмовой бригаде найти добровольца, который хочет сделать предложение своей девушке. Организовали для них "предложение" и таким образом поддерживали моральный дух бойцов. Парень приехал с передовой и сделал девушке предложение в Киеве. Теперь это видео уже имеет почти 1,5 млн просмотров на YouTube. Военные снимают тиктоки под эту песню, и это также поддерживает их морально", - добавил Tom Soda.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал, как отрекся от России.

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