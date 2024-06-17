Попенко также прокомментировал поступки своей бывшей - Светланы Лободы.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Загублений світ" и военный Геннадий Попенко, который прокомментировал мобилизацию, высказался о певцах-перебежчиках. Он ответил, должны ли украинцы простить артистов, которые после 2014 года выступали в России.

Попенко в начале полномасштабного вторжения был в оккупации в городе Иванково Киевской области, а сейчас защищает Украину на фронте. Он объяснил, считает ли всех артистов, которые давали концерты в стране-агрессорке, предателями. По его словам, не нужно оценивать всех одинаково. У каждого исполнителя была своя история.

"Можно ли не принимать во внимание артистов, которые включились в борьбу только после 2022 года? Каждый из случаев следует рассматривать индивидуально. Творческий путь, убеждения у каждого свои", - заявил Геннадий в интервью для OBOZ.UA.

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По его мнению, граждане должны оценивать певцов по их поступкам и словам. Военный убежден, что нужно наблюдать, считает ли артист свое прошлое ошибкой.

"И если у артиста есть стопроцентная искренность, понимание прошлых ошибок, неподдельное желание их исправить, то общество это оценит и принимает такого художника. Если зашквары все равно тянутся и слова расходятся с делами, то стоило ли начинать перевоплощение?" - добавил ведущий.

Также Попенко высказался о своей бывшей возлюбленной - певице Светлане Лободе. Как известно, пара была в отношениях 4 года, однако мужчина решил порвать с артисткой, чтобы не мешать продвижению ее карьеры. Исполнительница много лет жила и гастролировала по России, но после начала полномасштабного вторжения эмигрировала в Европу.

На вопрос о том, может ли ведущий дать совет экс-избраннице, он говорит, что ей это не нужно, потому что сама несет ответственность за свои поступки.

"Думаю, что она взрослый и умный человек, который не нуждается в моих советах", - отметил Геннадий.

Напомним, ранее Геннадий Попенко рассказал о реакции жены на его вступление в ВСУ .

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