Ведущий видит свое будущее только в Украине.

Ведущий Григорий Решетник многодетный отец. Не секрет, что он вместе с женой Кристиной воспитывает троих несовершеннолетних сыновей. Поэтому часто его спрашивают о том, почему он не выехал с ними за границу в начале войны.

На днях мужчина решил подробно ответить на это в соцсетях .

"Это моя принципиальная позиция. Мы и в горе, и в радости должны быть вместе – в Украине и с украинцами. Верю, что недаром мы родились на украинской земле. Здесь наша сила и энергия", - написал мужчина.

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Он добавил, что чувствует связь с родиной и не хочет никуда ехать.

"Здесь мы делаем то, что можем и умеем. Помогаем нашим защитникам и тем, кто нуждается в помощи. И не планируем ехать, потому что всем сердцем верим в победу. Если бы я уехал, я б никогда себе этого не простил. Однако я никого не осуждаю, ведь у каждого свои обстоятельства и решения", - отметил Григорий.

Напомним, у ведущего Григория Решетника и его жены Кристины трое детей: 10-летний Иван, 6-летний Дмитрий и 2-летний Александр. Кстати, подписчики спросили у мужчины, хочет ли он доченьку. На что он заявил решительно "Да", но уже после победы.

К слову, раньше мужчина попадал в скандал из-за "веселых фотографий", сделанных за границей во время войны. Тогда за него вступилась жена, отметив, что они ехали в Краков, далее в Дубай, а затем - в Лондон. По словам Кристины, их путешествие было сугубо рабочим.

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