Он отметил, что у них периодически возникают ссоры.

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник впервые заговорил о разводе с женой Кристиной, с которой воспитывает троих сыновей. Он отметил, что у них, как и у всех, есть ссоры, сгоряча они даже могут сказать что-то слишком эмоциональное друг другу.

При этом Решетник говорит, что ему досталась лучшая жена и он даже представить не может, как это они могут развестись.

"Мы можем, когда ссоримся, сказать что-нибудь на эмоциях, но я запрещаю себе, творческому человеку, дальше визуализировать. Пожалуй, наедине, каждый человек моделирует свою жизнь в различных ситуациях. Но сложно представить. Ты живешь в счастливой семье, с прекрасными детьми, и перемещаясь в своей фантазии в другую реальность, ты остаешься духовно здесь, в этом счастье", - отметил Решетник в интервью Славе Демину.

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Ведущий добавил, что у его супруги лучшие качества. Он понимает, что второй такой женщины в его жизни не будет, поэтому он даже не собирается никого искать.

"Я ей говорил, и всегда говорю, Бог, когда распределял качества для женщины, он ориентировался на качества моей жены. Это не пафосные слова. Я не найду лучше, чем она. И не ищу", - говорит Григорий.

Однако Решетник не исключает, что сама Кристина рано или поздно может захотеть развода.

"Конечно, мы взрослые люди. Растут дети. Кристина Дмитриевна, как я говорю, скажет мне допобачення-телебачення", - отметил ведущий.

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