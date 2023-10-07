Впоследствии женщина объяснила, что уже вернулась в Украину, но комментаторов это не остановило.

Жена известного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась с фанами новым видео. Она похвасталась "счастливыми путешествиями" и показала, как проводит время в аэропорту.

Несколько дней назад жена Решетника публиковала фото из Киева, поэтому видео из ОАЭ удивило многих комментаторов. Женщина и ее избранник нередко получают хейт за то, что путешествуют на фоне войны, но они все равно публикуют "веселые" посты.

Поэтому и под этим видео появилось немало негативных комментариев. Пользователи были возмущены, они писали:

"Когда день за днем Украина утопает в крови... Пожалуйста, уважайте тех, кто борется за будущее для ваших детей, тех мам, которые никогда не увидят сыновей и даже не смогут похоронить тело, сестер, которые никогда не увидят брата, детей, которые никогда не обнимут своего отца"

"Не показывайте, у людей горе, имейте совесть и уважение!"

"Если честно, это немного неуместно такое выставлять, когда в стране траур"

"Мне кажется, что всем уже надоела ваша показуха, это тогда, когда такое в стране творится, а вы все раздражаете народ и это не потому, что мы вам завидуем, а потому, что это всех раздражает"

"Просто интересно, неужели Кристина думает, что, например, жена военного, которая не видела своего мужа год и более, посмотрит вашу сториз, и что, порадуется за вас?".

Впрочем, через несколько часов после этого жена Решетника пояснила, что она уже вернулась в Украину. Блогерша рассказала, что из Киева она добиралась до Кракова, далее летела в Дубай, а затем - в Лондон и в обратном направлении. Избранница ведущего обратилась к хейтерам и заявила, что ее путешествие якобы было рабочим.

"Поэтому все мои "добрые" подписчики, не переживайте! Путешествие было рабочим! Уже в Украине, как и в предыдущие годы, месяцы, то есть всегда! Я и моя семья работаем, чтобы помогать нашим героям и героиням! Призываю и вас делать то же самое, а не заниматься писаниной и хейтом! А насчет грусти - то она всегда на душе у каждого украинца и украинки! И будет продолжаться пока не наступит победа. А она обязательно будет!" - написала Кристина Решетник.

Впрочем, комментаторы не прекратили критиковать жену ведущего. Они советуют ей не хвастаться путешествиями, потому что это выглядит неуместно.

Напомним, ранее Решетник выдал внезапное признание. Оказалось, что его сыновья впервые побывали в метро только в этом году.

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