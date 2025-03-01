Знаменитости призывают украинцев объединиться в сложные времена.

Ссора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом 28 февраля в Белом доме ошеломила весь мир. Как известно, причиной спора стали разные взгляды глав государств на условия мирного урегулирования войны в Украине и военную помощь США. Зеленский раньше запланированных сроков покинул администрацию американского коллеги. Ранее его поддержали мировые знаменитости и политики других стран, а также и украинские звезды не стали молчать и прокомментировали конфликт политиков.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар подчеркнул, что сейчас, в сложные времена, сила украинцев - в единстве.

"Кроме нас, нам никто не поможет! Теперь это факт на 1000%, и чем быстрее все это поймем, тем сильнее станем. Мы точно в этом мире не одни, и поддержка будет. Можно остановить войну на некоторое время, но мы все знаем: нам нужно победить, или мы исчезнем. В единстве - наша сила", - написал ресторатор.

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Джамала

"Это очень больно - видеть, как в мире столько несправедливости, и чувствовать бессилие перед ней", - прокомментировала певица.

Анатолий Анатолич

"То, что вчера делал самовлюбленный президент самой сильной страны в мире - является просто попыткой показать всем, какой ты сильный и четкий. Точно как в школе на перемене за гаражами, когда старший и более сильный хотел легко побить свою жертву. Не получилось. Получил сдачи. И такое бывает. Чем это выльется для нас я не знаю. И уже не очень верю так называемым экспертам. Но то, что я все еще верю в простые истины - это факт. Добро все равно всегда победит. Если бы было не так - не было бы уже нашей цивилизации", - написал ведущий.

Мария Ефросинина

"Давайте держаться за то, что зависит от нас, за холодное осознание увиденного - это не конец. За всем наблюдает мир, а значит, как мы снова в центре внимания. Соответственно, мы - все еще не аутсайдеры... Если бункерный нам не указка, то биполярный мстительный дед тем более. За то, что активизировалась Европа. За все держаться, что не даст вам сейчас ментально сломаться. Потому что мы еще не проиграли, если сдадимся ментально", - призвала ведущая.

Екатерина Осадчая

"Дышим, донатим, верим в Украину и защитников. Что случилось с миром? С миром случился теперь Трамп", - лаконично прокомментировала ссору ведущая.

Владимир Дантес

Певец креативно подошел к ситуации. Он высмеял Трампа в песне, в частности, артист назвал политика "л*хом".

"Трамп - еб*ный л*х. У него просто маленький чл*н. Он думает, что он бог, а он просто Трамп - еб*ный л*х", - спел исполнитель.

Лилия Подкопаева

"Владимир Зеленский - это сила и отвага, лидер, который продолжает бороться за Украину, несмотря на давление и вызовы. Он противостоит не только режиму Путина, но и нарративам, которые пытаются ослабить нашу борьбу. Его встреча с Трампом - это еще одно испытание, которое он проходит с достоинством, защищая интересы Украины перед миром. Во время, когда правду пытаются исказить, а поддержку - поставить под сомнение, он остается твердым и непоколебимым. Украина сильна благодаря таким лидерам", - написала гимнастка.

Владимир Ярославский

"Сейчас важно поддерживать друг друга! Но самое важное поддерживать наших Героев! Потому что на их плечах держится Украина. Мы должны об этом помнить. А что касается последних событий, то думаю, придет время и мир узнает правду, что произошло за закрытыми дверями. Украину пытаются сломать, нас в очередной раз испытывают. Должны набраться терпения", - написал кулинар.

Женя Галич

"Выражать пренебрежение к стране и ее президенту в его присутствии, говорить с нами, как с подчиненными? Получайте сопротивление! Браво, господин президент. Так держать! Душу и тело... за нашу свободу!" - отметил лидер группы O.Torvald.

Напомним, ранее режиссер "Титаника" уехал из США из-за Дональда Трампа. Джеймс Кэмерон заявил, что "Америка при Трампе отвернулась от всего достойного" и рассекретил, где теперь будет жить.

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