Певица не сдержала эмоций и раскритиковала президента США в сети.

Знаменитая американская певица Мадонна публично прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который в соцсети Truth Social на днях назвал себя "королем". Исполнительница считает такое заявление главы государства абсурдным и объяснила свою позицию.

Как известно, 19 февраля Трамп в своих соцсетях сообщил об отмене платного въезда в Манхэттен и дополнил свой пост словами "Да здравствует король!". А также опубликовал изображение, на котором он предстал в короне якобы на обложке журнала Time. Позже аналогичный пост появился и на странице Белого дома в Х.

Артистка отреагировала на пост политика и поделилась своими мыслями по этому поводу в соцсети X. Она убеждена, что его "коронование" самого себя не является уместным в современном мире, поскольку в свое время Америку основали европейцы, которые хотели убежать от власти монархов.

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Кроме того, звезда намекнула, что такое высказывание Трампа ее несколько пугает. По ее словам, даже если заявление лидера страны было шуткой, то ей совсем не весело.

"Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы начать новый мир, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя "нашим королем". Если это шутка, то мне не смешно", - написала знаменитость в X.

Напомним, ранее Стивен Кинг назвал Трампа и Маска предателями и "путинолюбами". Писатель, известный как "король ужасов", сделал первую за долгое время публикацию в соцсети Х, которую оставил в ноябре 2024-го. Знаменитость, поддерживающий Украину, отреагировал на антиукраинские заявления президента США и поставил его на место.

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