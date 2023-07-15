Певица выбирает стильные наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

Украинская певица Тина Кароль очаровала фанов. Звезда примерила откровенный образ, она устроила новую фотосессию и уже похвасталась результатами.

На новых фото, которые Кароль показала в Stories на своей странице в Instagram, певица позирует в черном кружевном боди. Она не стала оголять бедра, а потому дополнила откровенный "верх" сдержанным "низом" - джинсами.

Певица также позировала в белом пиджаке. Она улыбалась, выбирала "модельные" позы и щеголяла стройными формами, а также глубоким декольте.

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Для новой фотосессии певице сделали скромную прическу и почти незаметный макияж. Кароль часто выбирает яркие помады и эффектные "голливудские" локоны. В этот же раз она позировала в нежном и одновременно соблазнительном образе.

Напомним, недавно Кароль похвасталась миниатюрной талией. Певица позировала без макияжа и поразила фанов "натуральностью". Звезда редко показывает, как выглядит в обычной жизни, поэтому такие фото всегда впечатляют.

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