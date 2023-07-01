Певица, которая всегда следит за своей фигурой, похвасталась внешним видом.

Украинская певица Тина Кароль, которая на сцене уже более 15 лет, похвасталась своими фотографиями, сделанными в цветочном саду. Артистка позировала в черных леггинсах и черном укороченном свитере.

Снимки были опубликованы в Telegram-канале знаменитости. Судя по фотографиям крупным планом, для прогулки кароль решила не наносить макияж, а волосы просто завязала в небрежный пучок.

"Все лучшее уже создано природой", - лаконично подписала фотографии исполнительница хита "Скандал".

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Где именно были сделаны снимки - неизвестно, но на заднем фоне виднеются роскошные двухэтажные особняки, которые по своей архитектуре похожи на заграничные.

Чем сейчас занимается Тина Кароль

Артистка находится то в Украине, то где-то за границей. Она занимает и активную жизненную, и творческую позиции, выкладывает у себя в блоге информацию о событиях на фронте, дает благотворительные концерты, донатит на армию.

С началом полномасштабной войны знаменитость отказалась петь на русском языке - теперь она исполняет только украиноязычные или англоязычные хиты.

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