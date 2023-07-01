Украинская певица Тина Кароль, которая на сцене уже более 15 лет, похвасталась своими фотографиями, сделанными в цветочном саду. Артистка позировала в черных леггинсах и черном укороченном свитере.
Снимки были опубликованы в Telegram-канале знаменитости. Судя по фотографиям крупным планом, для прогулки кароль решила не наносить макияж, а волосы просто завязала в небрежный пучок.
"Все лучшее уже создано природой", - лаконично подписала фотографии исполнительница хита "Скандал".
Где именно были сделаны снимки - неизвестно, но на заднем фоне виднеются роскошные двухэтажные особняки, которые по своей архитектуре похожи на заграничные.
Чем сейчас занимается Тина Кароль
Артистка находится то в Украине, то где-то за границей. Она занимает и активную жизненную, и творческую позиции, выкладывает у себя в блоге информацию о событиях на фронте, дает благотворительные концерты, донатит на армию.
С началом полномасштабной войны знаменитость отказалась петь на русском языке - теперь она исполняет только украиноязычные или англоязычные хиты.