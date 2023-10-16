Крестным отцом стал Евгений Пронин, бывший бойфренд Рамины Эсхакзай.

Недавно телеведущий Тимур Мирошниченко стал отцом в третий раз. Вместе с женой Инной, которые воспитывают собственных двоих детей Мию и Марка, усыновили мальчика, которого назвали Марселем. 15 октября супруги крестили младшего сына.

Крещение проходило в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. По словам ведущего, это наша легендарная святыня, поэтому здесь они с женой были единодушны. На мероприятии присутствовали только самые родные люди. В эксклюзивном комментарии сайту "1+1" Тимур рассказал, кому выпала честь стать крестными родителями Марселя.

"Крестными были Мария, бывшая няня Марка. Она сама предложила свою кандидатуру. Написала: "Да, я возвращаюсь в Киев, буду крестить Марселя". После начала полномасштабной войны она эвакуировалась сначала с Инной и детьми в Германию. Когда же Инна возвращалась в Украину, Мария осталась в Европе. Там сейчас живет и работает. Но вот специально едет в Украину, чтобы покрестить Марселя. А вот крестным отцом стал наш уже кум - Евгений Пронин, который был крестным Мии", - говорит Тимур Мирошниченко.

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По мнению супругов Мирошниченков, Мария и Евгений - идеальные кандидатуры на роль крестных родителей для маленького Марселя.

"Мария - лучший кандидат. Она верянка. В их семье тоже были приемные братья и сестры, поэтому она точно понимает, каково это. Уверен, она будет прекрасной крестной для Марселя. А Евгений Пронин - наш замечательный кум, доказавший, что достоин этого звания уже неоднократно. Более того, оказалось, что когда он родился, родители сначала хотели назвать его Марселем, а ведь в те времена жить с таким экзотическим именем, да еще и в Черкассах было бы сложно. Поэтому родители подумали и назвали его более привычным именем Евгений", - рассказал Тимур.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал, как изменился его приемный сын.

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