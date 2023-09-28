Впечатляющие кадры заставили фанатов плакать, но от радости.

Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна, усыновившие мальчика из детдома, показали, как он изменился. Звездная пара поделилась фотографией, благодаря которой они впервые увидели ребенка.

На фото маленький Марсель стоял перед камерами и выглядел напуганным. Ребенок будто плакал перед тем, как его сфотографировали. Тогда мальчику еще не исполнилось два года.

Для сравнения Мирошниченко и его жена показали и новое фото Марселя. Улыбающийся мальчик сейчас выглядит счастливым.

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"Марсель "после" VS Марсель "до". Таким мы увидели его впервые. Это единственное фото, которое есть у Марселя за 1 г. 10 мес. жизни. Но оно как нельзя лучше иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья", - рассказали Инна и Тимур Мирошниченко.

Фото Марселя умилили сеть. Комментаторы пишут, что радуются за мальчика и благодарны Мирошниченкам за то, что они освещают важную тему. Также юзеры отметили:

"Бедная крошка! Ему так повезло, что у него появились вы!"

"Счастлива за малыша. Разница колоссальная, ваша семья сделала чудо для этого мальчика и открыла просто новую вселенную. Глаза красивые и очень красноречивые"

"Марсель еще не понимает как ему повезло в жизни. Любовь действительно исцеляет и творит чудеса!".

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко взяли мальчика из детдома летом, Марсель понемногу привыкает к новой жизни. Приемные родители занимаются лечением мальчика, а недавно жена ведущего впервые рассказала о биологической матери Марселя.

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