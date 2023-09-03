Марселю нужно ставить капельницы.

Супруга украинского ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - поделилась с поклонниками печальной новостью. В инста-сториз она рассказала, что их приемный сын Марсель заболел.

По словам девушки, у малыша не было никаких симптомов, в том числе и температуры. Он просто внезапно начал кашлять, из-за чего звездные родители очень распереживались.

Инна рассказала, что в выходной день нашла клинику и срочно повезла туда своего сына. Как оказалось, у мальчика пневмония.

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"От госпитализации я отказалась, потому что он (Марсель, - УНИАН) от одного вида врачей начинает задыхаться. Как сейчас ставить ему капельницы... Он не будет лежать 100%", - поделилась Мирошниченко.

Она добавила, что врач отпустила их на три дня на домашнее лечение. Однако если ребенку за это время не станет лучше, они будут вынуждены лечь в больницу.

"Я даже не знала, что пневмония может прийти так тихо. Температуры не было. Начал кашлять и все. А потом раз и дышит, как через бульбулятор", - добавила Инна.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала, как у нее нашли раковую опухоль.

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