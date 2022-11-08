Музыкант поделился, что имеет опасения выбрать не того человека на песенный конкурс.

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и волонтер Тарас Тополя прокомментировал свою победу в голосовании за членов жюри на Нацотбор. В эфире телемарафона артист признался, что для него это стало неожиданностью. Вот что сказал Тополя:

"Для меня это стало неожиданностью. Команда "Суспільного" держала связь с моей командой, и меня поставили перед фактом, что я в этом перечне персон, за которых голосуют. Неожиданность, это, пожалуй, не то слово, которым можно охарактеризовать мои ощущения. Больше, пожалуй, слово "ответственность".

Тарас добавил, что после шести месяцев на передовой он не боится скандалов или каких-то казусов. Его главное опасение - выбрать не того кандидата для участия в Евровидении-2023.

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Как добавил лидер группы "Антитіла", он будет стараться делать все, чтобы больше узнать о кандидатах и принять правильное решение:

"Это ответственная миссия. В связи этим я должен потратить большую часть своего времени, чтобы досконально изучить всех претендентов: их творческий материал, их биографию, их заявления, их жизненную позицию и т.д".

Нацотбор на Евровидение-2023

Известно, что финал Нацотбора состоится в Киеве 17 декабря. Мероприятие проведут в укрытии, чтобы создать максимально безопасные условия. Согласно результатам голосования украинцев через приложение "Дія", судьями Нацотбора стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Это первый в истории случай, когда судей выбирали методом голосования.

Напомним, украинцы устроили бунт из-за жюри Нацотбора.

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