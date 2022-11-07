Украинцы не понимают, почему одним из победителей стал Тарас Тополя.

Сегодня стали известны победители онлайн-голосования за жюри Национального отбора на Евровидение-2023. Однако украинцам не понравились лидеры голосования, поэтому они устроили бунт в сети.

Больше всего голосов получили лидер группы "Антитела", певица Джамала и фронтвумен рок-группы "The HARDKISS" Юлия Санина. А вот Тине Кароль не хватило несколько голосов, чтобы попасть в тройку победителей.

Такой выбор не понравился пользователям сети. Они не понимают, почему в составе жюри оказались Тарас Тополя и Юлия Санина, которые не имеют никакого отношения к Евровидению.

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Реакция сети на жюри Нацотбора

"А где Руслана? Где Данилко? Где Калуш?"

"Учитывая абсолютно абсурдные и хейтерские комментарии Тополи о Go_A в 2020 (которые в итоге стали одними из самых ярких конкурсантов от Украины за всю историю), мне будет трудно воспринимать его как объективного члена жюри, которого с Евровидением, наверное, связывает только его жена"

"Непонятно, каким боком Тополя к Евровидению. По Джамале плюсую, достойный вариант. Санину больше хотелось бы в качестве участницы видеть, для жюри в сфере Евровидения она еще не очень компетентна, так как не имеет соответствующего опыта"

"Почему в опросе были люди, не имеющие к Евровидению никакого отношения? Тополя, Дзидзьо, Харчишин. И почему Злату Огневич, занявшую 3 место на Евровидении, что является одним из лучших результатов Украины в истории участия в конкурсе, за все годы ни разу не пригласили быть в жюри Нацотбора, без всех этих голосований? Это, по-вашему, справедливо? Очень некрасиво по отношению к Злате, которая искренне хочет присоединиться к составу судей отбора и объективно заслужила это"

Евровидение-2023: где пройдет конкурс

Несмотря на то, что победу в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra, из-за войны в Украине песенный конкурс решили провести в Великобритании. Уже известно, что мероприятие пройдет в Ливерпуле. Такое решение принял европейский вещатель EBU после анализа ситуации с безопасностью в нашей стране.

Напомним, финал Нацотбора состоится в Киеве в укрытии.

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