Тарас с начала войны постоянно помогает защитникам.

Известный украинский актер, комик и звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий, который играл Володьку в команде "VIP Тернополь", поделился планами на будущее. В частности, мужчина ответил, готов ли пойти на фронт.

С начала полномасштабной войны Тарас активно помогает армии и собирает средства на нужды защитникам. Однако, по его словам, он пока не собирается идти в ВСУ.

"Пока помогаю коллегам, брату и родственникам, которые на фронте. А еще военным, которые присылают нам запросы", - ответил Тарас в интервью "24 каналу".

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Актер также добавил, что пытается делать в тылу все, что от него зависит. А еще Стадницкий вспомнил такое высказывание известного американского политика, которым руководствуется в последнее время:

"Говорят, что Теодору Рузвельту принадлежит фраза: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". Вот ею и стараюсь руководствоваться".

Напомним, недавно стало известно, что юморист Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ. Мужчина будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

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