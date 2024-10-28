Татьяна совсем скоро в третий раз станет мамой.

Скандальная украинская блогерша Таня Пренткович, которая вместе с мужем во время войны уехала за границу, рассекретила пол будущего малыша. Она опубликовала видео, на котором показала свою семью в полном составе.

На своей странице в Instagram Татьяна вышла на связь и показала, каким было их гендер-пати. Супруги отказались от громких празднований. Они узнали пол будущего ребенка в тесном кругу родных. На видео, которое распространила блогерша, показалась она сама, ее муж - блогер Андрей Гонковский - и сыновья Иван и Адам.

Таня и Андрей заказали торт с цветной начинкой. Разделив торт бокалами, блогеры увидели розовый крем, что свидетельствует, что они станут родителями девочки. Не секрет, что Пренткович много лет мечтала родить именно дочь, поэтому, увидев розовый цвет, она не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

"Ребенок номер 3 это...", - написала под видео Пренткович и добавила смайлик в форме белого сердечка.

Это будет их второй общий ребенок. Пара воспитывает сына Адама, а также с ними живет сын женщины от первого брака - 8-летний Иван. О третьей беременности блогерша сообщила в сентябре этого года. Тогда она поделилась видео на морском побережье и продемонстрировала свой беременный животик.

Что известно о выезде Гонковского и Пренткович за границу

В начале 2024 года блогерша с детьми и подругой поехала на отдых на Мальдивы. В то же время Гонковский выехал в Польшу как волонтер якобы для рабочей поездки. Он должен был провести за рубежом благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах. Совместные кадры супругов "слили" в сеть и на них посыпался бешеный хейт.

Пара длительное время не появлялась в сети. Однако недавно они возобновили свою работу и снова транслируют жизнь в Instagram. После этого Пренткович вместе с мужем попытались оправдаться за побег за границу. Причиной эмиграции Андрей называл якобы угрозы и запугивание его семьи.

Сейчас они живут в Португалии. По словам блогеров, они хотят вернуться на родину, но сделают это только тогда, когда в Украине будет безопасно.

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