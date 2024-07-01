Видеообъяснение от блогеров вызвало еще больше хейта в их сторону.

Известная украинская блогерша Таня Пренткович и ее муж Андрей Гонковский, которые сбежали за границу, решили обсудить с подписчиками их переезд. Блогеры объяснили свое решение, чем нарвались на критику в сети.

После громкого скандала с выездом Гонковского за границу под видом волонтера, пара долгое время не появлялась в сети. Однако недавно они возобновили свою работу и снова транслируют жизнь в Instagram. Как и раньше, на этот раз причиной эмиграции Андрей называет якобы угрозы и запугивание его семьи.

Блогер решил уехать из Украины, потому что считает, что для него и семьи здесь оставаться опасно. На вопрос о том, почему он не пополнил ряды ВСУ, Андрей ответил, что боялся погибнуть на войне и оставить Пренткович без мужа, а детей - без отца.

"Видимо, это страх. На самом деле я думал, как и каждый мужчина в Украине, об этом. В то время Таня была беременна, на пятом месяце, и я представлял, что я могу не увидеть своего сына. Страх смерти, страх не увидеть сына, страх оставить их одних, поэтому я принял решение помогать через другие действия, которые должны были бы частично компенсировать то, что я не на фронте", - отметил Гонковский.

Со слезами на глазах Татьяна говорит, что ей было очень обидно и больно покидать Украину, хотя в своих соцсетях она показывает беззаботную жизнь в Португалии. Свои поступки она попыталась оправдать, указав, что как никто знает, что такое потеря близких на войне. У блогерши погиб брат.

"Мы не ждем поддержки, но нам важно быть услышанными и важно дальше двигаться с теми, кто готов слушать, даже если наши действия или решения для них не ок", - добавила звезда сети.

Однако аудитория блогеров не поверила их "раскаянию" и выразила свое возмущение. Некоторые из зрителей даже посоветовал супругам больше не возвращаться на родину и искать новых подписчиков:

"Скажу одно. Вы и ваша компания так хейтели Стужук за то, что она покинула страну. А чем Вы лучше? Я не оправдываю ее, но перестаньте врать"

"А что вам больно? Отдых на Мальдивах или выезд за границу? Все живы и здоровы! Для кого эти слезы?! Спросите у матери, которая похоронила своего сына, спросите у женщины, у которой дети, где их папа, что такое больно! Больно им! Даже отрывок противно слушать!"

"Божечки, эти слезы, эта невероятная актерская игра! Пожили немножко за границей и там тяжело зарабатываются денежки на украинцах, а европейцы не схавают ваш контент, поэтому это видео для того, чтобы вернуться в Украину"

"Заработок упал, поэтому решили привлечь на себя внимание украинцев. Гениально. За дураков нас держите"

К слову, в январе этого года Гонковский выехал в Польшу как волонтер якобы для рабочей поездки. Он должен был провести за границей благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах, где как раз отдыхала Пренткович с детьми. Совместные кадры супругов "слили" в сеть и на них посыпался хейт.

Напомним, ранее Пренткович ответила на хейт относительно отдыха мужа на Мальдивах.

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