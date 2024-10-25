Знаменитость представила композицию "Disease".

Знаменитая американская певица Леди Гага выпустила новую долгожданную композицию "Disease". Клип к песне создала украинская режиссер и клипмейкер Таня Муиньо, известная сотрудничеством с другими звездами мирового уровня.

Новый сингл исполнительница анонсировала еще в начале этой недели, а 25 октября состоялась его премьера. Стало известно, что трек "Disease" войдет в долгожданный восьмой музыкальный альбом артистки.

Сейчас Гага выпустила саму песню и лирическое видео к ней. На кадрах изображен старый телевизор, на котором появляются строки из новой композиции.

Кроме того, знаменитость поделилась с поклонниками тизером к новому клипу. Ожидается, что видео появится на YouTube-канале звезды также сегодня. Кстати, новый клип Гаги срежиссировала украинка Таня Муиньо. Как известно, ранее клипмейкер создала видеоработы для Ленни Кравица, Гарри Стайлза, Кэти Перри, The Weeknd, Дженнифер Лопес и Дуа Липы. На кадрах, которые опубликовала певица, изображено, как она убегает от автомобиля, который преследует ее.

Новая песня вызвала бурю эмоций у фанатов Гаги. Они высоко оценили трек и отметили голос исполнительницы. Большинство пишут, что знаменитость начала новую эру в своей музыкальной карьере:

"Неужели я единственная, кто чувствует мороз по коже от этой последней высокой ноты?! Королева вернулась"

"Я не могу поверить, что мы наконец вступили в новую эру Гаги. Это удивительно"

"Обожаю это! Леди Гага - это мое детство, поэтому так здорово видеть, как она продолжает процветать. Не могу дождаться альбома!"

"Вокальная сила Леди Гаги в этой песне на совершенно новом уровне, она завораживает"

К слову, последний музыкальный альбом звезды "Chromatica" вышел еще в 2020 году. Последние годы Гага уделяла больше внимания своей актерской карьере. В частности, в этом месяце вышел фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". В нем знаменитость сыграла роль Харли Квинн.

Напомним, ранее Леди Гага впервые рассказала, как любимый ей сделал предложение. По словам звезды, это произошло при странных обстоятельствах.

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