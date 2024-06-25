Певица призналась, что над видео команда работала дольше, чем планировала.

Известная украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую композицию "Хартбит" и клип к ней, режиссером которого стала звезда Голливуда Таня Муиньо. Исполнительница раскрыла подробности сотрудничества с клипмейкером.

Как поделилась артистка, над созданием видео команда работала дольше, чем планировали. Дело в том, что съемки проходили в Барселоне, где дожди обычно - это редкое явление. Однако Дорофеевой не повезло. Именно в день создания видео был ливень, который мешал процессу. Но команда Нади перестроилась и сняла замечательный клип даже под дождем.

Певица призналась, что знакома с Муиньо уже много лет. В частности, знаменитости работали вместе еще до того, как украинка Таня стала звездой Голливуда.

"У нас была коллаборация моего бренда и ее бренда. Она вообще невероятно талантливая во всем. Она и фотографировала, и делала вещи, а потом уже начала снимать клипы", - рассказала Дорофеева.

Надя также ответила, как долго планировались съемки клипа с режиссером. По ее словам первые обсуждения видео начались еще год назад. Они не могли договориться о времени и месте съемок, из-за загруженности графиков.

"Мы это планировали год, и год не могли совпасть, и вот наконец сняли", - добавила Дорофеева.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала, что произошло на съемках ее клипа. Певица не имела возможности тщательно подготовиться.

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