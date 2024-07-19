Пара была вместе больше года.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев завил об официальном расторжении отношений со своей избранницей Марьяной Боцвинюк.

В прошлом году мужчина сделал предложение любимой. Однако в начале лета рассказывал, что в их паре не все хорошо. Более того, по его словам, они переживали кризис и пока отменили свадьбу. Но теперь 51-летний режиссер признался, что не удалось спасти отношения с младшей на 20 лет девушкой и их история завершилась.

"Она человек молодой. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. При всем желании найти общий язык - он не нашелся. Бывает, ничего страшного", - рассказал Сеитаблаев на Одесском международном кинофестивале в интервью программе "Ранок у великому місті".

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Также он добавил, что его экс-супруга с их общей дочерью вернулись из эмиграции в Украину. Однако им не часто удается видеться.

"К сожалению, в последнее время не так много общаемся. Почти совсем. Но очень мечтаю, что мы возобновим общение с дочкой. Потому что я люблю ее", - подчеркнул мужчина.

Напомним, недавно певица Кристина Соловий рассказала о хейте из-за романа с Сергеем Жаданом.

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