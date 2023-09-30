Пара очень счастлива вместе.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев неожиданно сделал предложение своей возлюбленной Марьяне Боцвинюк. Счастливая девушка, конечно же, ответила согласием.

На своей странице в Instagram Сеитаблаев опубликовал фотографию со своей девушкой, на которой она демонстрирует кольцо с бриллиантом.

"От Крыма до Карпат. Да", - лаконично подписал режиссер.

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Отметим, о романе Сеитаблаева и Боцвинюк стало известно в апреле этого года. Они редко вместе появляются на публике, однако каждый их выход приковывает внимание журналистов.

Известно, что до отношений с Марьяной Ахтем 10 лет был женат. У него есть дочери Назлы и София от отношений с Иванной Дядюрой, а также сын Селим. Два года назад пара рассталась, после чего Сеитаблаев и закрутил роман с Марьяной.

Чем известен Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев - известный украинский режиссер. Среди его работ можно выделить такие как "Киборги", "Захар Беркут", "Доброволец" и другие.

С 2014 года он полностью на стороне Украины. С начала полномасштабного российского вторжения Ахтем вступил в ряды ВСУ.

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