Пара встречалась недолго.

Украинская певица Кристина Соловий рассказала, что получила немало хейта из-за романа с писателем Сергеем Жаданом.

Артистка отметила, что они долгое время скрывали эти отношения и о них знал только близкий круг друзей. А когда это стало известно всем, то была критика в ее адрес, хотя она на нее не реагировала.

"Я понимаю, что если я где-то появляюсь с мужчиной, которого хотят все женщины в этой стране, то у меня будет много не то, чтобы хейтеров, а просто женщин, которые не желают мне добра и не воспринимают меня объективно. Я же такой и была - последней бл*дью, шлюхой, человеком, который разбил семью, хотя... Я не хочу говорить за Сергея. Он выбрал молчание, и я это уважаю", - сказала Соловий в интервью Эмме Антонюк.

Однако добавила, что сейчас Сергей Жадан, который служит в ВСУ, делает важное дело. Поэтому Кристина не хочет продолжать говорить о бывшем. Но подчеркнула, что хотела бы остаться с ним в дружеских отношениях.

"Мне хотелось поставить во всех этих разговорах и сплетнях красивую точку, чтобы мы с ним остались в хорошем тоне общения. Мне никогда не хотелось быть любовницей Жадана, и инициатива этих отношений всегда исходила от него. Я никогда и не была любовницей Жадана", - подчеркнула Кристина.

К слову, впервые слухи о романе Жадана и Соловий появились весной 2023 года. Однако осенью стало известно, что это была правда, но они уже не вместе. По словам певицы, она полюбила другого мужчину, что и стало причиной для завершения их истории любви.

Напомним, ранее звезда "Женского доктора" Анастасия Цимбалару рассказала, есть ли у нее новый избранник после развода.

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