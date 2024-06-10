Об их романе стало известно в апреле прошлого года.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, который сейчас служит в ВСУ, признался, что переживает кризис в отношениях с любимой Марьяной Боцвинюк.

Не секрет, что в прошлом году мужчина сделал девушке предложение и пара готовилась к свадьбе. Однако сейчас, по словам Сеитаблаева, все изменилось.

"Пока что не будем играть свадьбу. Мы в начале обсуждали, но сейчас нет. Возможно, вскоре... Нет, официально отношения не оформляли. Мы переживаем непростой период. Не знаю, как оно будет дальше. Это скорее связано с тем, что мы двое взрослых людей и у нас есть определенные убеждения и взгляды на жизнь, которые далеко не всегда сходятся", - отметил Ахтем в программе "Тур Зірками".

А на вопрос о том, живет ли до сих пор Ахтем с избранницей - он решил не отвечать. Однако охотно рассказал об отношениях с детьми и внучкой. "Поддерживаем отношения благодаря сети и телефонным разговорам. Я часто общаюсь со старшей дочерью, которая сейчас в Бельгии. Эмоции от внучки прекрасные. Не зря говорят, что внуки - самые любимые дети", - добавил режиссер. К слову, до отношений с Марьяной Ахтем 10 лет был женат на Иванне Дядюре. Однако в 2021 году пара объявила о разводе. После чего у Сеитаблаева начался роман с нынешней избранницей, которая моложе его на 20 лет.

Напомним, недавно певица MamaRika высказалась о кризисе в браке.

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