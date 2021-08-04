Актриса уже обращалась к врачам и ей поставили диагноз "спазм мышц".

Украинская актриса, победительница четвертого сезона "Танцев со звездами" и известная "холостячка" Ксения Мишина сейчас занимает судейское кресло в программе "Украина имеет талант".

Но перед съемками одного из выпусков у Ксении очень разболелась спина, из-за чего ей пришлось даже обратиться к врачу.

"У меня так болит спина, это какой-то ужас и вчера все врачи, которые были у меня на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать. У меня просто спазм мышц", - сказала Мишина.

Также она отметила, что специалисты сделали все возможное, чтобы она таки заняла свое судейское кресло, но эффект длился недолго.

Читайте такжеПевица MamaRika родила первенца (фото)

Напомним, в середине июля Ксения Мишина заявила о расставании с комиком Александром Эллертом, которого она выбрала в финале шоу "Холостячка".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич