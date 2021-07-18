Актриса отправилась в небольшой отпуск со своими подругами.

Украинская актриса Ксения Мишина которая на днях заявила о расставании с комиком Александром Эллертом, решила уехать в отпуск, чтобы снять стресс.

Так, она отправилась в Крым вместе со своим сыном Платоном и подругами.

"Прямо сейчас я расту и принимаю и благодарю жизнь. Познание и осознание себя в кругу других женщин, терапия, встреча. Встреча с собой, со своей женской сутью", - подписала Мишина фото в инста-сториз.

Также она поблагодарила своих верных подруг за классный отпуск. Мишина выразила слова благодарности им и за то, что они всегда рядом.

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса ответила взаимностью на признание Александру Эллерту.

Со временем пара начала жить вместе. Они неоднократно делились общими фотографиями. Также Ксения и Александр вместе с детьми от предыдущих браков ездили на отдых.

Кроме того, и Мишина, и Эллерт не стеснялись публично говорить о любви, а также говорили о предстоящей свадьбе.

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Автор: Диана Могилевич