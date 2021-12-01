Они исполнили песню на программе "Две звезды. Отцы и дети".

Украинская певица Таисия Повалий, которая часто выступает в РФ, приняла участие в российской программе вместе со своим сыном Денисом. Они исполнили песню Стинга – "Desert Rose".

Позже Денис поделился в своем инста-блоге видео с их выступления и отметил, что в Украине их дуэт был бы невозможным.

"В Украине такой дуэт, к сожалению, был бы невозможен по известным причинам", - подписал ролик сын бывшей советницы Виктора Януковича.

Читайте также58-летняя Деми Мур шокировала помолодевшим видом: "Какой кошмар"Также он поделился снимками, которые сделал в Москве и написал: "Лайкать с осторожностью".

Отметим, поклонники Повалий пришли в восторг от ее выступления на росТВ. Об этом они написали в соцсетях.

"Пронизывает насквозь. До глубины души", "Это потрясающе", "Просто бомбическое выступление, слушать их и не наслушаться", "Восторг", "Шедевральное исполнение", "Фантастика", - пишут пользователи сети.

К слову, Таисия Повалий регулярно выступает в России. В одном из интервью она говорила о том, что в Украине ей не дают возможности заработать денег.

Напомним, ранее Таисия Повалий откровенно рассказала об отношениях с мужем.

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Автор: Диана Могилевич