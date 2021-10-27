Повалий говорит, что они с мужем очень разные.

Известная певица Таисия Повалий сама не понимает, как когда-то могла влюбиться в своего супруга Игоря Лихуту.

Об этом она рассказала в программе "Позаочі".

"Для меня семья – это самое главное. Мне мама внушила, что муж должен быть один на всю жизнь. Я была такая правильная-правильная. И тут мне судьба дает человека абсолютно противоположного – Игоря Лихуту, у которого уже было две жены. Он любит все яркое, а я терпеть не могла яркое, я люблю все скромное, черное. Некоторые моменты в нем меня тогда очень сильно раздражали, даже не понимаю, как я могла потом в него влюбиться. Меня раздражало, что он носит эти красные свитера – как мужчина может такое носить? Для меня это была трагедия", - сказала Повалий.

По ее словам, изначально Лихута ее раздражал. Она не понимала, почему супруг так себя любит и пытается всем вокруг доказать свое превосходство. Но позже звезда в него влюбилось - в человека, который перевернул ее жизнь.

Читайте такжеУкраинская звезда Playboy рассталась со своим женихом"Вот дается любовь – и ты уже ничего не видишь! Уже все нравится, уже этот человек – идеал, другого такого в мире нет, и ты готова все бросить - и за ним в пропасть. Вот такая любовь далась. Как же мудро мне прислала Вселенная учителя. Игорь был мне дан для того, чтобы полностью перевернуть мое отношение к своему творчеству. К тому, как я должна себя вести среди людей. Как я к людям должна относиться", - добавила певица.

Отметим, Таисия Повалий была дважды замужем. С 1982 по 1993 года она состояла в браке с гитаристом киевского мюзик-холла Владимиром Повалий. После развода она вышла замуж за музыкального продюсера Игоря Лихуту. У певицы есть сын от первого брака - Денис.

Напомним, ранее Повалий выложила новое фото, но подписчики новую внешность звезды не оценили.

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Автор: Диана Могилевич