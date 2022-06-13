В сети уже обсудили этот конфуз.

Младший сын белорусского диктатора Александра Лукашенко Коля попал в центр обсуждений. На свой выпускной он пришел в синем костюме и фотографировался с одноклассницей в желтом платье в пол. Такая комбинация образовала цвета украинского флага.

Это заметил украинский журналист Владимир Горковенко в Facebook, который и опубликовал снимок.

"О символизме. Коля Лукашенко пришел на выпускной в синем костюме. Рядом с ним одноклассница была в желтом платье. Вышел флаг Украины. Кажется, очень прямолинейный намёк усатому таракану", - написал Владимир.

Ранее УНИАН писал как выглядит жена диктатора Лукашенко, кто она и почему ее никто не видел.

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