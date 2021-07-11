Артист спустился со сцены и обнял Лукашенко.

Белорусский рэпер Серега выступил на концерте Купалы, во время которого решил проявить к диктатору Александру Лукашенко лояльное отношение.

Серега со сцены сказал о том, что у самопровозглашённого президента Беларуси самое сильное рукопожатие. И он не может уйти со сцены, не убедившись в этом.

"Иду к вам без галстука, понимаю, что это неэтично, но ведь Гордону можно было. А мне простому белорусскому парню не слабо", – сказал Серега.

После этих слов рэпер спустился со сцены, подошел к Лукашенко, протянул ему руку, а затем обнял.

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"Врут! Не только в центральной, но и в восточной и западной тоже (самое сильное рукопожатие у Лукашенко – УНИАН)", – добавил Серега.

Так, Сергей Пархоменко и Александр Лукашенко еще несколько раз обнялись и даже успели что-то сказать друг другу на ушко.

Напомним, ранее Пархоменко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказал, что Лукашенко сохраняет в Беларуси баланс.

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Автор: Диана Могилевич